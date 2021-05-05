Под Днепром состояние дороги шокировало людей: наш родимый украинский асфальт

В Никопольском районе Днепропетровской области в селе Алексеевка в прошлом году отремонтировали дорогу и положили асфальт. Но уже в этом году трава пробила покрытие и выросла прямо на дороге.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная жительница Елена Бабий.

"Наш родимый украинский асфальт. Улица Зеленая была заасфальтирована в сентябре 2020 года. Как вам такой результат?"— написала Елена.

На фотографиях можно увидеть, как сорняки проросли сквозь асфальт.

Местные жители сообщили, что ранее в селе вообще не біло дороги.

"Мы рады, что дорога появилась, потому что ноги тонули по колено в грязи. Дети так и выросли с мокрыми ногами зимой. Так мы радуемся хоть такому счастью", - пишет жительница села.

Публикация Елены Бабий привлекла внимание к проблеме и уже через некоторое время сюда прибыли рабочие.

"Быстрая реакция на предыдущую публикацию. Приехали два турка, которые клали асфальт на улице Зеленая, с топором. Вырубали траву на дороге и залили дырки смолой. И сказали, что у нас в Украине очень сильная трава", - написала Елена.

Дорога после рабочих преобразилась (фото: Елена Бабий)