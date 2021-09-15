Під Дніпром загинув підліток, який вдихнув газу з балона: деталі трагічної смерті
Під Дніпром підліток надихався газом з балона і помер за лічені хвилини. Медики вже не змогли нічим допомогти дитині.
В сюжеті ТСН розповіли про жахливі деталі моторошної події в місті Першотравенськ.
Продаж газових балонів заборонена
Смертельний трюк стався на чужому городі. Підлітки заздалегідь готувалися до так званого "експерименту". 14-річна дівчинка спеціально купила в магазині балончик для заправки запальничок. Зараз цей товар з полиці магазину прибрали. Для 15-річного студента першого курсу українсько-американського ліцею Миколи такий трюк закінчився смертельно.
Зазначимо, що продаж неповнолітнім газових балонів заборонений законом.
"Існують правила торгівлі непродовольчими товарами. Продаж хімічних речовин, а також вибухонебезпечних, вогненебезпечних не може здійснюватися неповнолітнім", - розповіла юрист Анна Попкова.
Як розповіла продавець магазину, вона повірила дітям і продала той фатальний балон. Діти сказали, що їм вже є 16 років і їм потрібен цей товар для зйомки ролика.
Хлопчик хотів вразити друзів
Рідні досі не можуть повірити в те, що трапилося. Микола з хорошої сім'ї, проблем з законом у нього ніколи не було.
"Це хороший хлопець, але поводився він досить зухвало, можливо, намагався таким чином якось продемонструвати свої здібності", -повідомила прес-секретар поліції Ганна Старчевська.
У ліцеї його згадують, як видного і хорошого хлопця.
"Звичайний хлопець, але такий видний. Він намагався виділитися. Але ніяких вад ми не помічали. Він стежив за собою, він намагався брати активну участь", - згадує директор ліцею Людмила Казимирова.
На жаль, підлітка не повернути, але такі випадки повинні стати уроком для тих неповнолітніх, які спробують повторити такі невдалі трюки.
Як ми раніше повідомляли, дитина потрапила до лікарні через небезпечне відео в TikTok.