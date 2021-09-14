Під Дніпром підліток помер, вдихнувши газ з балона "для приколу для TikTok"

Під Дніпром підліток надихався газом з балона, який з друзями купили в супермаркеті, і помер за лічені хвилини. Медики, які прибули на місце інциденту, вже не змогли врятувати 15-річному студенту, і тільки констатували смерть.

Про це передає видання " Дніпро Час ".

Трагедія сталася в місті Першотравенську на городі приватного домоволодіння ще 12 вересня.

За даними місцевих ЗМІ, хлопець відправився в магазин з дев'ятикласниками, де купили газовий балон невеликого обсягу.

Потім з покупкою вони вирушили на околицю міста, де студент першого курсу Українсько-Американського ліцею заради розваги відкрив клапан і почав вдихати газ через рот. Після цього Микола впав, і через мить помер.

За фактом події в поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 з позначкою "Нещасний випадок". Деталі та обставини трагічного випадку з'ясовуються.

Як тепер стало відомо, хлопці затіяли "експеримент" з газом заради відео для TikTok.

Так, пристрій в супермаркеті, які після трагедії вже зняли з продажу, купила 14-річна дівчина студента, передає ТСН.

Як пояснила продавщиця, вона знала, що дітям такі балони продавати заборонено, але дівчина Миколи сказала, що вже доросла.

"Це перший раз. Ніколи не було, щоб вони брали їх. Переспросили. Вони сказали: "Ми для Тік-Тока, для прикола", як вона пояснила. На цьому все і закінчилося", - розповіла адміністратор супермаркету.