Под Днепром подростки выбросили ребенка из окна недостроя: подробности инцидента

Под Днепром подростки выбросили своего сверстника из окна недостроенного садика. Инцидент произошел на выходных в Каменском. Об этом сообщили в местной группа в Facebook "Типичный Днепродзержинск (Каменское)".

Как рассказала очевидец происшествия Владислава Запорожец, ребенка выбросили со второго этажа здания в 5 районе л/б.

Местные сразу позвонили в полицию и вызвали "скорую помощь".

К счастью, инцидент не закончился трагедией.

Женщина подчеркнула, что к правоохранителям она обращалась уже не первый раз.

"Но почему-то всем всегда поф*г. Сегодня ребенок чудом жив. Полиция спихивает на городскую власть. Куда еще звонить? Я устала на это смотреть", - возмущается она.

Под Днепром подростки выбросили из окна сверстника (иллюстративное фото: полиция)

Также Запорожец в комментариях уточнила, что в полиции ей объяснили, что дом находится на балансе города: "А я блин по ходу баланс. Потому, что живу в доме напротив".

Пользователи сети живо отреагировали на инцидент и довольно эмоционально высказываются о родителях, которые так воспитывают своих детей. Кроме того звучат призывы обратиться к мэру по этому вопросу.

Я знаю, о каком недостроенном садике идет речь, прогуливаюсь иногда мимо него. Там притон наркоманов и алкашей. И если туда попали дети, то с ними, скорей всего, что-то не в порядке... Они могут научиться там наркоманить и пить... Родители не обращают внимание на них, скорее всего, это дети из пяти и десяти-этажки, они целый день предоставлены сами себе, на велосипедах гоняют туда, и ради интереса заходят в здания. Не поделили там что-то, или стали свидетелями непристойных действий...

Кошмар, не дети, а изверги!

Разве это дети? Потенциальные уроды;

Куда люди катятся, а теперь и за детей страшно, что с таких вырастет;

Передайте пожалуйста информацию городскому голове. Пора влиять на хозяина садика.

Сколько уже детей там пострадало. Паркурщики юные.

Скрин комментариев (facebook.com/groups/typicaldndz)

Как сообщалось ранее, в августе в Запорожье возле магазина АТБ подростки напали на 13-летнюю девочку. Компания из 10 человек напала и избила школьницу с целью ограбления. Родственники пострадавшей девочки рассказали подробности происшествия.