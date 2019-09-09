Под Днепром подростки выбросили ребенка из окна недостроя: подробности инцидента

О происшествии рассказала в сети очевидец
Под Днепром подростки выбросили своего сверстника из окна недостроенного садика. Инцидент произошел на выходных в Каменском. Об этом сообщили в местной группа в Facebook "Типичный Днепродзержинск (Каменское)".
Как рассказала очевидец происшествия Владислава Запорожец, ребенка выбросили со второго этажа здания в 5 районе л/б.
Местные сразу позвонили в полицию и вызвали "скорую помощь".
К счастью, инцидент не закончился трагедией.
Женщина подчеркнула, что к правоохранителям она обращалась уже не первый раз.
"Но почему-то всем всегда поф*г. Сегодня ребенок чудом жив. Полиция спихивает на городскую власть. Куда еще звонить? Я устала на это смотреть", - возмущается она.
Под Днепром подростки выбросили из окна сверстника (иллюстративное фото: полиция)
Также Запорожец в комментариях уточнила, что в полиции ей объяснили, что дом находится на балансе города: "А я блин по ходу баланс. Потому, что живу в доме напротив".
Пользователи сети живо отреагировали на инцидент и довольно эмоционально высказываются о родителях, которые так воспитывают своих детей. Кроме того звучат призывы обратиться к мэру по этому вопросу.
Скрин комментариев (facebook.com/groups/typicaldndz)
Как сообщалось ранее, в августе в Запорожье возле магазина АТБ подростки напали на 13-летнюю девочку. Компания из 10 человек напала и избила школьницу с целью ограбления. Родственники пострадавшей девочки рассказали подробности происшествия.