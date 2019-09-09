Під Дніпром підлітки викинули дитину з вікна недобудови: подробиці інциденту

Про подію розповіла в мережі очевидець
Під Дніпром підлітки викинули свого однолітка з вікна недобудованого садка. Інцидент стався на вихідних у Кам'янському. Про це повідомили в місцевій група в Facebook "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)".
Як розповіла очевидець події Владислава Запорожець, дитину викинули з другого поверху будівлі у 5 районі л/б.
Місцеві відразу зателефонували в поліцію та викликали "швидку допомогу".
На щастя, інцидент не закінчився трагедією.
Жінка наголосила, що до правоохоронців вона зверталася вже не вперше.
"Але чомусь всім завжди поф*г. Сьогодні дитина дивом жива. Поліція спихає на міську владу. Куди дзвонити? Я втомилася на це дивитися", - обурюється вона.
Під Дніпром підлітки викинули з вікна однолітка (ілюстративне фото: поліція)
Також Запорожець в коментарях уточнила, що в поліції їй пояснили, що будинок знаходиться на балансі міста: "А я блін по ходу баланс. Тому, що живу в будинку навпроти".
Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент і досить емоційно висловлюються про батьків, які виховують своїх дітей. Крім того звучать заклики звернутися до мера щодо цього питання.
Скрін коментарів (facebook.com/groups/typicaldndz)
Як повідомлялося раніше, в серпні у Запоріжжі біля магазину АТБ підлітки напали на 13-річну дівчинку. Компанія з 10 чоловік напала і побила школярку з метою пограбування. Родичі постраждалої дівчинки розповіли подробиці пригоди.