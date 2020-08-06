В Киевской области во время чистки канализации погибли трое человек

Фото: скорая медицинская помощь (РБК-Украина)

Еще одного человека госпитализировала карета скорой медицинской помощи

Вчера около 23:00 в Киевской области во время чистки канализационной ямы погибли трое людей. Еще одного человека госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, инцидент произошел в селе Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома. Отмечается, что работники отравились парами газов, что привело к соответствующим последствиям.

Напомним, в Харькове 27 июля во время ремонтных работ на очистных сооружениях погибли четверо коммунальщиков из-за отравления аммиаком.

Кроме того, в городе Лохвица (Полтавская область) на территории частного домовладения погибло трое человек в результате отравления опасными парами.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области через распыления газа пострадали 13 детей.