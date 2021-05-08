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Під Дніпром чоловік помер від отруєння каналізаційними газами, другий потрапив до лікарні

Новость на русском → Дніпропетровська область, Субота 08 травня 2021 14:59
Під Дніпром чоловік помер від отруєння каналізаційними газами, другий потрапив до лікарні Фото: під Дніпром чоловік помер від смороду у вигрібній ямі (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Під Дніпром чоловіки займалися роботами у вигрібній ямі, і в результаті отруєння каналізаційними газами один з них помер, а другий потрапив до лікарні. Стан потерпілого медики оцінили як середньої тяжкості.

Про це передали в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент стався вчора вдень у селищі міського типу Слобожанське. Чоловіки біля одного з домогосподарств на вулиці Станція Березанівська полізли у вигрібну яму, щоб замінити фекальний насос.

Через деякий час вони знепритомніли. Місцеві жителі викликали рятувальників та "швидку", але чекати їх приїзду не стали, і, ризикуючи власним життям, врятували одного з працівників.

Співробітники швидкої госпіталізували чоловіка 1981 року народження до Дніпровської міської клінічної лікарні №4.

Іншого чоловіка, 1969 року народження, співробітники пожежно-рятувальної частини дістали з ями вже без ознак життя. Фахівці ДСНС могли проводити роботи тільки із захисними респіраторами.

Коли нещасного витягли на поверхню, медики лише констатували його смерть.

Для виконання робіт було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Під Дніпром чоловік помер від отруєння каналізаційними газами, другий потрапив до лікарні

Під Дніпром чоловік помер від отруєння каналізаційними газами у вигрібній ямі (фото: dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, що минулого літа під Києвом під час чищення каналізації загинули троє людей, та ще одного чоловіка госпіталізували.

Також ми писали про те, що нещодавно у Слов'янську від смертельного отруєння помер американець і маленька дочка його коханої.

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