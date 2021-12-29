Под Днепром в лесу попали в беду мужчина с 10-летним сыном: ребенок спас отца без сознания своим теплом

Сообщение о потерявшихся муже и сыне от женщины поступило правоохранителям вчера в 22:30. Взволнованная жительница Павлограда рассказала, что около 13 часов назад они ушли в лес и до сих пор не вернулись.

Затем, где-то в шесть вечера, 10-летний Артем позвонил маме и рассказал, что отцу стало плохо, они заблудились. Ребенок уточнил, что видел рядом подвесной мостик.

Лейтенант полиции Дмитрий Плендращий и старший лейтенант полиции Сергей Степаненко из группы реагирования вместе с кинологом и собакой в час ночи нашли мальчика и мужчину, когда прочесывая лес.

Патрульные полицейские с кинологом нашли мужчину с сыном в лесу ночью 29 декабря (фото: dp.npu.gov.ua)

"Чтобы спасти отца, маленький Артем лег на него и пытался согреть теплом собственного тела. Полицейские сразу вызвали скорую и оказывали мужчине домедицинскую помощь. Маленькому герою надели теплую куртку и пытались согреть и успокоить", - говорится в публикации.

Обоих также доставили в медицинское учреждение. Там в больнице полицейские затем посетили маленького Артема и узнали, что здоровью мальчика ничего не угрожает - ребенок скоро вернется домой.

Маленькому храбрецу в больнице патрульные передали подарки (фото: dp.npu.gov.ua)