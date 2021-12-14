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Под Днепром в лесополосе обнаружено тело убитого военного: подозреваемые задержаны

Автор: Владимир Костырин

Под Днепром был убит военнослужащий - его тело с признаками насильственной смерти полиция обнаружила в лесополосе недалеко от автодороги Губиниха-Вольное в районе села Вольное Новомосковского района.

Об этом 14 декабря передали в пресс-службе 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Сообщается, что военнослужащий Л. служил в воинской части А1302, которая дислоцируется в этом районе.

"В результате осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила, что смерть военнослужащего наступила в результате причинения ему тяжкого телесного повреждения", - говорится в публикации.

Правоохранители уже установили и задержали подозреваемых. Согласно предварительной информации - это военнослужащие этой же в/ч.

"По факту смерти военнослужащего Л. приказом командира воинской части А1302 назначено служебное расследование", - рассказали в ОМБр.

Отмечается, что командование в/ч по данному трагическому ЧП готово содействовать "всестороннему и беспристрастному досудебному расследованию" для установления полной картины обстоятельств и событий.

По результатам расследования будет предоставлена ​​дополнительная информация, добавили в отдельной мехбригаде.

Ранее сообщалось, что весной в Очакове злоумышленник устроил стрельбу и пытался убить военного.

Напомним, прошлым летом в Дубно под Ровно военный убил своего сослуживца на почве неприязненных отношений - 37-летний военнослужащий скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы.

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