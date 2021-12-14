Под Днепром в лесополосе обнаружено тело убитого военного: подозреваемые задержаны

Под Днепром был убит военнослужащий - его тело с признаками насильственной смерти полиция обнаружила в лесополосе недалеко от автодороги Губиниха-Вольное в районе села Вольное Новомосковского района.
Об этом 14 декабря передали в пресс-службе 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Сообщается, что военнослужащий Л. служил в воинской части А1302, которая дислоцируется в этом районе.
"В результате осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила, что смерть военнослужащего наступила в результате причинения ему тяжкого телесного повреждения", - говорится в публикации.
Правоохранители уже установили и задержали подозреваемых. Согласно предварительной информации - это военнослужащие этой же в/ч.
"По факту смерти военнослужащего Л. приказом командира воинской части А1302 назначено служебное расследование", - рассказали в ОМБр.
Отмечается, что командование в/ч по данному трагическому ЧП готово содействовать "всестороннему и беспристрастному досудебному расследованию" для установления полной картины обстоятельств и событий.
По результатам расследования будет предоставлена дополнительная информация, добавили в отдельной мехбригаде.
Ранее сообщалось, что весной в Очакове злоумышленник устроил стрельбу и пытался убить военного.
Напомним, прошлым летом в Дубно под Ровно военный убил своего сослуживца на почве неприязненных отношений - 37-летний военнослужащий скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы.