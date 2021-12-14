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Під Дніпром у лісосмузі виявлено тіло вбитого військового: підозрювані затримані

Автор: Володимир Костирін

Під Дніпром був убитий військовослужбовець - його тіло з ознаками насильницької смерті поліція виявила в лісосмузі недалеко від автодороги Губиниха-Вільне в районі села Вільне Новомосковського району.

Про це 14 грудня передали в прес-службі 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Повідомляється, що військовослужбовець Л. служив у військовій частині А1302, яка дислокується в цьому районі.

"У результаті огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що смерть військовослужбовця настала внаслідок спричинення йому тяжкого тілесного ушкодження", - йдеться в публікації.

Правоохоронці вже встановили та затримали підозрюваних. Згідно з попередньою інформацією - це військовослужбовці цієї ж в/ч.

"За фактом смерті військовослужбовця Л. наказом командира військової частини А1302 призначено службове розслідування", - розповіли в ОМБр.

Зазначається, що командування в/ч стосовно даної трагічної НС готове сприяти "всебічному і неупередженому досудовому розслідуванню" для встановлення повної картини обставин і подій.

За результатами розслідування буде надана додаткова інформація, додали в окремій мехбригаді.

Раніше повідомлялося, що навесні в Очакові зловмисник влаштував стрілянину і намагався вбити військового.

Нагадаємо, минулого літа у Дубно під Рівним військовий вбив свого товариша по службі на ґрунті неприязних стосунків - 37-річний військовослужбовець помер у реанімації від черепно-мозкової травми.

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