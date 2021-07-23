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Под Днепром из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: стоит невыносимая вонь (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Подгородном Днепропетровской области на трассе водители обнаружили несколько тушек мертвых кур, которые разлагаются на солнце.

Об этом сообщили в Telegram- канале "Ху**ый Днепр".

Так, инцидент произошел, 19 июля. Тушки кур везли на утилизацию, но часть выпала на дорогу.

Уже через некоторое время автомобили растянули туши по всей части дороги. Также под палящим солнцем куры начали разлагаться и образовалась невыносимая вонь.

Как пишет ТСН одна из жительниц рассказала, что инцидент произошел, видимо, во второй половине дня.

"Я ехала домой по той дороге. На ней были какие-то куски с перьями, стояла страшная вонь. Во вторник уже все было завернуто и такой вони, как в последующие дни, уже не было", — говорит жительница Мария.

Фото: под Днепром на дорогу высыпали дохлые куры (фото t.me/hyevuy_dnepr)

Как пишут пользователи птицы выпали из кузова грузовика.

  • Какой ужас;
  • Там очень воняет;
  • Это еще во вторник было, воняет там ужасно;
  • Не доехали до колбасного цеха;
  • Так не первый раз.

Ранее мы сообщали, что обнаружили яд в киевских ставках, где массово погибла рыба и птицы.

Также на украинском курорте туристку травмировал скат, которого она спасла от чайки.

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