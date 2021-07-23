Под Днепром из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры: стоит невыносимая вонь (фото)

Так, инцидент произошел, 19 июля. Тушки кур везли на утилизацию, но часть выпала на дорогу.

Уже через некоторое время автомобили растянули туши по всей части дороги. Также под палящим солнцем куры начали разлагаться и образовалась невыносимая вонь.

Как пишет ТСН одна из жительниц рассказала, что инцидент произошел, видимо, во второй половине дня.

"Я ехала домой по той дороге. На ней были какие-то куски с перьями, стояла страшная вонь. Во вторник уже все было завернуто и такой вони, как в последующие дни, уже не было", — говорит жительница Мария.

Фото: под Днепром на дорогу высыпали дохлые куры (фото t.me/hyevuy_dnepr)

Как пишут пользователи птицы выпали из кузова грузовика.