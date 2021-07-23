Під Дніпром з вантажівки на дорогу висипалися дохлі кури: стоїть нестерпний сморід (фото)

Так, інцидент стався, 19 липня. Тушки курей везли на утилізацію, але частина випала на дорогу.

Вже через деякий час автомобілі розтягнули туші по всій частині дороги. Також під палючим сонцем кури почали розкладатися і утворився нестерпний сморід.

Як пише ТСН, одна з мешканок розповіла, що інцидент стався, мабуть, у другій половині дня.

"Я їхала додому по тій дорозі. На ній були якісь шматки з пір'ям, стояв страшний сморід. У вівторок вже все було загорнуто і такого смороду, як в наступні дні, вже не було", — каже мешканка Марія.

Фото: під Дніпром на дорогу висипали дохлі кури (t.me/hyevuy_dnepr)

Як пишуть користувачі птиці випали з кузова вантажівки.