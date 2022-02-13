В Днепре женщина завалила мусором комнату в общежитии: как быть соседям в таких ситуациях

У пожилой женщины Татьяны, вероятно, "синдром Плюшкина", при котором человек собирает массу ненужных вещей и предметов и тащит домой. Около полугода назад у нее даже сломалась входная дверь, и пенсионерке поставили новую. Но и она уже успела слететь с петель, не выдержав напора хлама в комнате.

Теперь странная жительница прикрывает дверной проем брезентом и целлофаном. Сама же ночует рядом под стенкой.

Из-за забитой накапливаемого годами мусором комнаты в коридорах общежития от завода ДМЗ на улице Фабрично-Заводской, 35, образовалась жуткая вонь. Также люди жалуются на массу тараканов и мух, даже в феврале, и полную антисанитарию в помещении.

У пенсионерки Татьяны в комнате также проживают коты просто на горе мусора - животным приходится передвигаться прямо под потолком. Женщина кормит их овсяной кашей.

На днях в Telegram-канале "Х.Харьков" появилось видео об этой комнате-свалке, снятое соседями.

Жители общежития говорят, что неоднократно обращались с заявлением к руководству компании управляющего "Жилсервисом", но решить проблему не удается до сих пор.

В Днепре пенсионерка превратила в общежитии комнату в мусорку (фото: t.me)

Аналогичные инциденты

Стоит обратить внимание, что пару недель назад в Днепре уже сообщалось о подобном случае собирательства хлама и превращения жилья в мусорку, но тогда шла речь о многоэтажке на жилмассиве "Тополь-3".

В конце января на местном "34 канале" вышел сюжет о женщине лет 50-ти, которая забила свою квартиру доверху всевозможным мусором. Тот стал вываливаться с ее балкона на 1-м этаже просто на улицу. Но Любовь продолжала тянуть коробки с хламом со всего района, и оставляла его в тамбуре дома.

Позже выяснилось, что в квартире женщины скончался ее брат, и тело оставалось погребенным под вещами две недели - жители дома фактически дышали этот период времени трупным ядом.

Соседка рассказывала, что спасателям пришлось "пробивали туннель между потолком и мусором", чтобы добраться до тела.

Как же поступать в таких ситуациях

В городском совете тем временем отметили, что таких квартир-помоек в Днепре около 70, а сами они юридически решить эту проблему не могут.

А вот юристы рассказывают, что в Украине есть практика решения подобных ситуаций. Сначала жители должны собрать доказательства (видео, фото и жалобы), а затем составить акт об отказе пускать в дом, и подать в суд.

"Если ситуация будет систематически повторяться, то уже тогда нужно поднимать вопрос о вообще психическом здоровье этого лица. И уже органам опеки и попечительства, если у женщины нет родственников, инициировать рассмотрение дела о том, чтоб признать его недееспособным", - объяснила юрист Ирина Моргун и добавила, что подобные дела в суде обычно продолжаются до 3 лет.

Видео: жительница Днепра завалила квартиру многоэтажки мусором и игнорирует жалобы соседей