В Днепре женщина с пороком сердца и тяжелыми осложнениями стала мамой в 15-й раз (фото)

Александра живет в жилом массиве Западный вместе с мужем и всеми детками. Всю свою жизнь она работает женой и мамой.

Супруг Саши трудится на котельной в две смены, ведь такую большую семью нужно кормить, одевать, учить, лечить...

"У нее порок сердца, сильнейшие аллергические реакции. Бывали тяжелые осложнения. Для нас милее всего, что ее слова - Вера, Семья, Материнство - не считаются устаревшими и отсталыми", - пишет Рыженко.

Несмотря на проблемы со здоровьем женщина не теряет оптимизма, и с улыбкой говорит: "все они - моя жизнь и моя команда, где я главный человек".

Фото: В Днепре женщина с пороком сердца стала мамой в 15-й раз (facebook.com)

"Она любит своего мужа, с радостью воспитывает детей и хочет, чтобы никто не помешал их счастью", - добавил гендиректор больницы.

В комментариях большинство пользователей поддерживают женщину и желают счастья ее семье. Вот что они пишут: