В Днепре женщина с пороком сердца и тяжелыми осложнениями стала мамой в 15-й раз (фото)
В Днепре женщина, имеющая серьезные проблемы со здоровьем, в пятнадцатый раз стала мамой. 42-летняя Александра говорит, что семья для нее - самое главное, и ради нее она готова преодолевать любые трудности.
Об этом рассказал Сергей Рыженко, генеральный директор больницы имени Мечникова, где и появился на свет малыш.
Александра живет в жилом массиве Западный вместе с мужем и всеми детками. Всю свою жизнь она работает женой и мамой.
Супруг Саши трудится на котельной в две смены, ведь такую большую семью нужно кормить, одевать, учить, лечить...
"У нее порок сердца, сильнейшие аллергические реакции. Бывали тяжелые осложнения. Для нас милее всего, что ее слова - Вера, Семья, Материнство - не считаются устаревшими и отсталыми", - пишет Рыженко.
Несмотря на проблемы со здоровьем женщина не теряет оптимизма, и с улыбкой говорит: "все они - моя жизнь и моя команда, где я главный человек".
Фото: В Днепре женщина с пороком сердца стала мамой в 15-й раз (facebook.com)
"Она любит своего мужа, с радостью воспитывает детей и хочет, чтобы никто не помешал их счастью", - добавил гендиректор больницы.
В комментариях большинство пользователей поддерживают женщину и желают счастья ее семье. Вот что они пишут:
- Здоров'я всій великій родині і щастя! Дяка нашим лікарям і здоров'я! Божої опіки!
- Дуже приємно, коли порядна родина многодітна. Це в наш час рідко трапляється.
- П'ятнадцять дітей - це фантастика. Хай всі будуть здорові і щасливі, а мама - героїня, без спору.
- Какая умничка! 15 детей это конечно счастье. Здоровья, любви и большого благополучия семье!
Отметим, что в Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка. При этом сумма будет зависеть от того, какой по счету ребенок появился в семье. За третьего малыша и каждого следующего семья сможет получить 150 тысяч гривен.