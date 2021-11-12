У Дніпрі жінка з пороком серця і важкими ускладненнями стала мамою в 15-й раз (фото)

У Дніпрі жінка, що має серйозні проблеми зі здоров'ям, в п'ятнадцятий раз стала мамою. 42-річна Олександра каже, що сім'я для неї - найголовніше, і заради неї вона готова долати будь-які труднощі.

Про це розповів Сергій Риженко, генеральний директор лікарні імені Мечникова, де і з'явився на світ малюк.

Олександра живе в житловому масиві Західний разом з чоловіком і всіма дітками. Все своє життя вона працює дружиною і мамою.

Чоловік Саші трудиться на котельні в дві зміни, адже таку велику сім'ю потрібно годувати, одягати, вчити, лікувати...

"У неї порок серця, найсильніші алергічні реакції. Бували важкі ускладнення. Для нас наймиліше, що її слова - Віра, Сім'я, Материнство - не вважаються застарілими і відсталими", - пише Риженко.

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям жінка не втрачає оптимізму, і з усмішкою каже: "всі вони - моє життя і моя команда, де я головна людина".

Фото: у Дніпрі жінка з пороком серця стала мамою в 15-й раз (facebook.com)

"Вона любить свого чоловіка, з радістю виховує дітей і хоче, щоб ніхто не завадив їхньому щастю", - додав гендиректор лікарні.

У коментарях більшість користувачів підтримують жінку і бажають щастя її родині. Ось що вони пишуть: