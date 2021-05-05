В Днепре вывесили огромный флаг со Сталиным: "спасибо деду за победу"

В Днепре на одном из домов неизвестные люди повесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина.
Об этом сообщил Игорь Куликовский на своей Facebook-странице.
"В Днепре на здании охраны автостоянки прицепили флаг. Короче, х*ень какую-то повесили. Я так понимаю, некоторые договоренности 2014-го с некоторыми слоями (недобитыми (зачеркнуто)) - уже не действуют" - написал автор поста.
Отметим, что на флаге красуется надпись: "спасибо деду за победу".
В Днепре повесили плакат со Сталиным (facebook.com/igor.kulikowskiy)
В комментариях под фото украинцы возмутились данным фактом.
После этого в комментариях отметили, что полиция прибыла на место и уже сняла флаг со Сталиным.
Как мы ранее сообщали, приговоривший Стерненко к тюрьме судья оказался фанатом Сталина и Ленина.