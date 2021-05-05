В Днепре вывесили огромный флаг со Сталиным: "спасибо деду за победу"

"В Днепре на здании охраны автостоянки прицепили флаг. Короче, х*ень какую-то повесили. Я так понимаю, некоторые договоренности 2014-го с некоторыми слоями (недобитыми (зачеркнуто)) - уже не действуют" - написал автор поста.

Отметим, что на флаге красуется надпись: "спасибо деду за победу".

В Днепре повесили плакат со Сталиным (facebook.com/igor.kulikowskiy)

В комментариях под фото украинцы возмутились данным фактом.

В Одесі на Молдаванці одного такого вчора оформили. На Колонтаевской задержали мужчину с символикой СССР на одежде. Согласно статье 436-1, ему светит до 5 лет тюрьмы.

Можемо поїхати захопити вежу..

А потом обижаются, что у них стоянки горят.

Весняне загострення.

Ужас какой.

После этого в комментариях отметили, что полиция прибыла на место и уже сняла флаг со Сталиным.

Флаг со Сталиным сняла полиция (фото: Руслан Мороз)