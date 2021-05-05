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В Днепре вывесили огромный флаг со Сталиным: "спасибо деду за победу"

Автор: Людмила Жукова

В Днепре на одном из домов неизвестные люди повесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина.

Об этом сообщил Игорь Куликовский на своей Facebook-странице.

"В Днепре на здании охраны автостоянки прицепили флаг. Короче, х*ень какую-то повесили. Я так понимаю, некоторые договоренности 2014-го с некоторыми слоями (недобитыми (зачеркнуто)) - уже не действуют" - написал автор поста.

Отметим, что на флаге красуется надпись: "спасибо деду за победу".

В Днепре повесили плакат со Сталиным (facebook.com/igor.kulikowskiy)

В комментариях под фото украинцы возмутились данным фактом.

  • В Одесі на Молдаванці одного такого вчора оформили. На Колонтаевской задержали мужчину с символикой СССР на одежде. Согласно статье 436-1, ему светит до 5 лет тюрьмы.
  • Можемо поїхати захопити вежу..
  • А потом обижаются, что у них стоянки горят.
  • Весняне загострення.
  • Ужас какой.

После этого в комментариях отметили, что полиция прибыла на место и уже сняла флаг со Сталиным.

Флаг со Сталиным сняла полиция (фото: Руслан Мороз)

Как мы ранее сообщали, приговоривший Стерненко к тюрьме судья оказался фанатом Сталина и Ленина.

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