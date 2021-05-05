У Дніпрі вивісили величезний прапор зі Сталіним: "спасибо деду за победу"

"У Дніпрі на будівлі охорони автостоянки причепили прапор. Коротше, х * єнь якусь повісили. Я так розумію, деякі домовленості 2014-го з деякими верствами (недобитими (закреслено)) - вже не діють" - написав автор поста.

Відзначимо, що на прапорі красується напис: "спасибо деду за победу"

У Дніпрі повісили плакат зі Сталіним (facebook.com/igor.kulikowskiy)

У коментарях під фото українці обурилися даним фактом.

В Одесі на Молдаванці одного такого вчора оформили. На колонтаївській затримали чоловіка з символікою СРСР на одязі. Згідно зі статтею 436-1, йому світить до 5 років в'язниці.

Можемо поїхати захопити вежу..

А потім ображаються, що у них стоянки горять.

Весняне загострення.

Жах який.

Після цього в коментарях зазначили, що поліція прибула на місце і вже зняла прапор зі Сталіним.

Прапор зі Сталіним зняла поліція (фото: Руслан Мороз)