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У Дніпрі вивісили величезний прапор зі Сталіним: "спасибо деду за победу"

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі на одному з будинків невідомі люди повісили величезний прапор із зображенням Йосипа Сталіна.

Про це повідомив Ігор Куликовський на своїй Facebook-сторінці.

"У Дніпрі на будівлі охорони автостоянки причепили прапор. Коротше, х * єнь якусь повісили. Я так розумію, деякі домовленості 2014-го з деякими верствами (недобитими (закреслено)) - вже не діють" - написав автор поста.

Відзначимо, що на прапорі красується напис: "спасибо деду за победу"

У Дніпрі повісили плакат зі Сталіним (facebook.com/igor.kulikowskiy)

У коментарях під фото українці обурилися даним фактом.

  • В Одесі на Молдаванці одного такого вчора оформили. На колонтаївській затримали чоловіка з символікою СРСР на одязі. Згідно зі статтею 436-1, йому світить до 5 років в'язниці.
  • Можемо поїхати захопити вежу..
  • А потім ображаються, що у них стоянки горять.
  • Весняне загострення.
  • Жах який.

Після цього в коментарях зазначили, що поліція прибула на місце і вже зняла прапор зі Сталіним.

Прапор зі Сталіним зняла поліція (фото: Руслан Мороз)

Як ми раніше повідомляли, який засудив Стерненка до в'язниці суддя виявився фанатом Сталіна і Леніна.

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