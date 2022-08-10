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В Днепре впервые за 25 лет женщина родила тройню: фото счастливой семьи

Фото: В Днепре женщина родила тройню (dniprorada.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре 9 августа женщина родила тройню. Она дала жизнь сразу трем мальчикам.

О чудесном событии рассказали на странице городского совета Днепра.

История пополнения

Отмечается, что в Днепре за последние 25 лет не рождались тройни. Врачи помогали женщине Оксане Гасановой всю беременность.

"Родилось три мальчика — три будущих воина и защитника Украины. Мамочка прошла с нами все этапы, мы приложили все усилия, чтобы помочь ей сохранить эту беременность. Мы внимательно следили за развитием детишек, ведь такая беременность — это сложный процесс как для матери, так и для детей. И когда один из мальчиков сказал "ребята, давайте уже на выход, потому что мне здесь плохо», то нам пришлось оперировать Оксану почти в ургентном порядке", - рассказала заведующая одним из родильных отделений Днепра Екатерина.

В Днепре родилась тройня (фото: dniprorada.gov.ua)

Сейчас с малышами все хорошо, у них хороший аппетит и развитие.

Самый маленький малыш родился с весом 1600 граммов, его назвали Мироном. Тимур с весом 2150 граммов и Дамир 2300 граммов. По словам 30-летней Оксаны, она долго не могла поверить в то, что станет мамой сразу троих парней.

"О беременности я узнала 25 декабря с помощью теста. Не поверила сначала, думала, что бракованный тест и пошла сдавать кровь. О том, что я стану мамой троих детей узнала от врача и не могла поверить. Была шокирована, потому что не ожидала столь большого пополнения, хотя у моей родни есть двойни. Сама беременность проходила хорошо и легко, никаких проблем не было", — отметила мама Оксана.

30-летняя Екатерина родила тройню (dniprorada.gov.ua)

Как мы ранее писали, маленькая украинка в день рождения получила ценный подарок от папы-военного.

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