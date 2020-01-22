В Днепре устроили жесткий самосуд над "охотником" за девушками (видео)

В Днепре компания молодых парней устроила жесткий самосуд над ночным "охотником" за девушками. В сети появилось видео с места инцидента, информирует Telegram-канал "Украина 18+".

Согласно сообщению, около полуночи по улице Дмитрия Кедрина некая "особь" мужского пола начала преследовать молодую девушку. "Охотник" заблаговременно скрыл лицо шарфом так, чтоб видны были лишь глаза.

Девушка не растерялась и попросила проходящих мимо парней провести ее домой. Но молодые люди несколько перестарались, решив выяснить у потенциального маньяка его намерения.

Парни заступились за девушку и провели с обидчиком "воспитательную беседу". На опубликованной записи "герой" уже лежит на земле, а в ситуации разбирается прибывший патруль полиции.

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В Днепре устроили самосуд над преследователем (видео: YouTube/ТТ Новости)

Ранее сообщалось, что в маршрутке Киева пассажиры избили и вывели из транспортного средства любителя "русского мира", который завел монолог о том, что украинцы - "ср*ная нация".