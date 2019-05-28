У Дніпрі тролейбус і легковик не поділили дорогу, є постраждалі (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

У ДТП постраждали 3 людини

Тролейбус і легковий автомобіль потрапили у ДТП, в результаті чого постраждали три людини, які знаходяться в салоні Chevrolet. Аварія сталася увечері 27 травня у Дніпрі на Набережній Перемоги, передає "Інформатор".

На місце події прибули патрульні та медики. Правоохоронці перевірили на драггері водія легковика, і результат показав 0,64 при нормі 0,2 проміле. Разом із ним в авто знаходилися дівчина і хлопець, у якого діагностували черепно-мозкову травму.

Молоду людину відразу забрала карета "швидкої", а водій і дівчина отримали невеликі подряпини та синці.

Фото: dp.informator.ua

Пасажири тролейбуса в ДТП не постраждали.

Громадський транспорт їхав за маршрутом №10. За словами свідків аварії, тролейбус збирався перебудовуватися у праву полосу для повороту, однак в цей час в крайній правій смузі їхав легковик. Водій Chevrolet, намагаючись уникнути зіткнення з транспортом, різко повернув і врізався у стовп.

Як розповів кондуктор тролейбуса, авто рухалося швидко і "з'явилося в лічені секунди".

Відео: YouTube / informator.ua

Як повідомлялося раніше, в березні у Києві в Деснянському районі автомобіль Daewoo зіткнувся з тролейбусом, в результаті чого загинув пасажир легковика, дві людини було госпіталізовано.

Також ми писали про те, що у центрі Чернігова згорів тролейбус прямо під час руху. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

Нагадаємо, не так давно в Києві тролейбус раптово вилетів з дороги на тротуар і врізався в бетонну огорожу.