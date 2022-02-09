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В Днепре тиктокер бил девушек ногами ради лайков, но его настигло наказание

Автор: Татьяна Самарук

В городе Днепр парень приставал к девушкам и бил их ногами. В частности, свое неадекватное поведение он записывал на видео и выкладывал в социальную сеть TikTok.

Так, после массовых жалоб правоохранители нашли и задержали хулигана. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Очевидцы рассказали, что этого парня они заметили давно. По словам местных жителей, он часто ходит по улицам и громко слушает музыку. Однако вдобавок к этому в последнее время он начал приставать к девушкам.

Пользователи в соцсетях нашли профиль хулигана в TikTok и выяснили, что все издевательства над девушками он записывал на видео. На роликах видно, что в основном он незаметно подкрадывался сзади и пинал ногами, а потом убегал в неизвестном направлении.

Сейчас хулигана задержали правоохранители.

Кроме того, парень записал видео с извинениями и пообещал, что больше не будет делать такого. Он рассказал, что пошутил и таким образом пытался привлечь внимание девушек.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе тиктокер ради лайков бросил с балкона топор.

Также мы писали, что в Киеве тиктокер решил украсть колпачки из полицейского авто.

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