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У Дніпрі таксисти жорстоко знущалися над пасажиром, який не заплатив за проїзд (відео)

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Дніпро, Четвер 02 вересня 2021 14:30
У Дніпрі таксисти жорстоко знущалися над пасажиром, який не заплатив за проїзд (відео) Колаж РБК-Україна: у Дніпрі таксисти знущалися над пасажиром
Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі таксисти жорстоко познущалися над пасажиром, який відмовився оплачувати проїзд. Спочатку до нього застосували фізичну силу, а потім змусили вмитися зеленкою.

Про це повідомляють на одному з місцевих Telegram-каналів.

На кадрах видно, що чоловіка змушують відкрити пляшечку з зеленкою і вилити на себе. При цьому йому підказують, щоб лив не тільки на голову, але і розмазував по обличчю.

Відзначимо, що неприємних наслідків від зеленки не буде, але відмити її вкрай складно. Після цього чоловік кілька днів буде змушений відсиджуватися вдома.

№ Тіло хотіло безкоштовно покататися в таксі. Отримавши пару трійку фізичних зауважень від таксистів, сам з доброї волі додав собі покарання, обливши себе зеленкою і пішов додому", - підписані кадри.

Відео: у Дніпрі таксисти познущалися над пасажиром

У коментарях під відео багато хто підтримав такий спосіб покарання горе-пасажира:

  • Цей хотів на халяву проїхати? Зеленка відмилася?
  • Молодці, покарали нищеброда.
  • Поліція тільки руками розведе... Тому такі заходи!

Раніше подібний випадок мав місце в Кам'янському. Там таксисти зібралися і помстилися пасажиру, який їх викликав, але скасовував, коли авто вже було подано.

Також ми писали, що в Києві таксист з ножем накинувся на поліцейського.

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