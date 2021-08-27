В Днепре сухое дерево упало на мужчину: сломаны обе ноги
В Днепре на мужчину упало сухое дерево. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован в местную больницу. Медики диагностировали у него переломы обеих ног.
Об инциденте сообщили в издании "Информатор".
Происшествие произошло около 7 часов вечера в районе фонтана в сквере Героев в Днепре. На 61-летнего местного жителя обрушилось старое сухое дерево. В результате мужчина получил переломы обеих ног и был госпитализирован в городскую больницу.
В Днепре сухое дерево упало на мужчину
Инцидент сильно возмутил местных жителей, и они обрушились с критикой на работу коммунальных служб города.
- Зато у нас спилили молоденький здоровый орех с огромным количеством завязавшихся орехов. Тоненький ствол, красивые молодые веточки - стоял в стороне от всего - спилили и ещё долго лежала крона, вся в орехах. ЗАЧЕМ?
- На Проспекте Героев перед Собесом стоит у нас ива в аварийном состоянии, уже 4 года получаем отписки. Зеленстрой кивает на Департамент парков, а Департамент на Зеленстрой. Хотя комиссия признала, что дерево аварийное. Под деревом лавочки и рядом детская площадка. Ждем беды?
- Главное убирать хорошие деревья, а сухие пусть падают на людей
- У нас люди из соседних домов уже сами скидываются и нанимают человека спилить аварийные деревья, так как во всех службах отмораживаются. Зато как пилить нормальные деревья, так они вот они.
- Уроды. Неужели нельзя спилить сухие деревья, ждут пока что-то случится.
Напомним, ранее мы писали о том, что на машину Кондратюка во время отдыха упало дерево.
А также рассказывали о том, что экс-секретарь СНБО Александр Данилюк едва не погиб из-за дерева.