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В Днепре стая собак набросилась на женщину: шла спокойно и животных не провоцировала

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Днепр, Суббота 09 октября 2021 16:23
В Днепре стая собак набросилась на женщину: шла спокойно и животных не провоцировала Собаки набросились на женщину в Днепре (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре на местную жительницу набросилась стая собак. К счастью, женщине повезло, ведь рядом проходил мужчина, который отогнал животных.

Об этом сообщили в Facebook- сообществу "Красный Камень".

Так, инцидент произошел 8 октября примерно в 7 часов утра на улице Коробова.

По словам женщины, она шла вполне спокойно и не делала ничего, что могло спровоцировать животных. В результате инцидента, у нее были лишь порваны брюки.

Также потерпевшая не понимает, почему псы стали бросаться. Ведь она шла спокойно под наркотиками или навеселе не была.

Кроме того, она обратилась на "горячую линию" города, где рассказала об инциденте. Там сказали, что приняли заявку и передадут ее компетентному коммунальному предприятию – "Зооконтроль".

Как пишет "Наш город", что оператор, вероятно, забыл об этом событии, ведь не передал информацию "Зооконтролю".

"Сегодня по графику у нас был рейд на Красном Камне. На улице Савкина отловили двух собак. Об этой ситуации слышу впервые. Никто не звонил",– рассказали в предприятии.

Ранее мы сообщали, что в Одессе стая бездомных собак набросилась на ребенка.

Также мы писали, что в Белой Церкви подростки спасли котят, которых выбросили в помойку.

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