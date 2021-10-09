В Днепре стая собак набросилась на женщину: шла спокойно и животных не провоцировала

В Днепре на местную жительницу набросилась стая собак. К счастью, женщине повезло, ведь рядом проходил мужчина, который отогнал животных.

Об этом сообщили в Facebook - сообществу "Красный Камень".

Так, инцидент произошел 8 октября примерно в 7 часов утра на улице Коробова.

По словам женщины, она шла вполне спокойно и не делала ничего, что могло спровоцировать животных. В результате инцидента, у нее были лишь порваны брюки.

Также потерпевшая не понимает, почему псы стали бросаться. Ведь она шла спокойно под наркотиками или навеселе не была.

Кроме того, она обратилась на "горячую линию" города, где рассказала об инциденте. Там сказали, что приняли заявку и передадут ее компетентному коммунальному предприятию – "Зооконтроль".

Как пишет "Наш город", что оператор, вероятно, забыл об этом событии, ведь не передал информацию "Зооконтролю".

"Сегодня по графику у нас был рейд на Красном Камне. На улице Савкина отловили двух собак. Об этой ситуации слышу впервые. Никто не звонил",– рассказали в предприятии.