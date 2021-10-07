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В Белой Церкви подростки спасли котят, которых выбросили в помойку: "матерная, но правильная молодежь"

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Белая Церковь, Четверг 07 октября 2021 16:56
В Белой Церкви подростки спасли котят, которых выбросили в помойку: "матерная, но правильная молодежь" Подростки в помойке нашли котят (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Белой Церкви двое подростков во время ночных гуляний нашли на помойке новорожденных котят. В частности, какие-то нелюди плотно замотали в целлофановый пакет животных и выбросили в мусорный бак.

Видео спасения опубликовали в Telegram-канале "Стражи Эспрессо".

Так, подростки не подбирали слов, описывая увиденное и тех, кто так поступил.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье перед входом в торговый центр нашли собаку с запиской.

Также мы писали, что в Тернополе два буйвола напугали прохожих.

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