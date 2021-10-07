В Белой Церкви подростки спасли котят, которых выбросили в помойку: "матерная, но правильная молодежь"

В Белой Церкви двое подростков во время ночных гуляний нашли на помойке новорожденных котят. В частности, какие-то нелюди плотно замотали в целлофановый пакет животных и выбросили в мусорный бак.

Подростки рассказали, что вечером они услышали мяуканье котенка из мусорного бака. Там они нашли в пакете из-под хлеба трех новорожденных котят. Нелюди запихнули их в пакет и плотно завернули. В частности, если бы прошло еще немного времени, то животные бы умерли.

"Матерная, но правильная молодежь. Ребята спасли котят, которых выбросили в пакете из-под хлеба", - пишут под видео.

Так, подростки не подбирали слов, описывая увиденное и тех, кто так поступил.

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