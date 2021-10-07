В Белой Церкви подростки спасли котят, которых выбросили в помойку: "матерная, но правильная молодежь"
Подростки в помойке нашли котят (коллаж РБК-Украина)
В Белой Церкви двое подростков во время ночных гуляний нашли на помойке новорожденных котят. В частности, какие-то нелюди плотно замотали в целлофановый пакет животных и выбросили в мусорный бак.
Видео спасения опубликовали в Telegram-канале "Стражи Эспрессо".
Так, подростки не подбирали слов, описывая увиденное и тех, кто так поступил.
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