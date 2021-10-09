У Дніпрі зграя собак накинулась на жінку: йшла спокійно і тварин не провокувала

У Дніпрі на місцеву жительку накинулася зграя собак. На щастя, жінці пощастило, адже поряд проходив чоловік, який відігнав тварин.

Про це повідомили у Facebook -спільноті "Червоний камінь".

Так, інцидент стався 8 жовтня приблизно о 7 годині ранку на вулиці Коробова.

За словами жінки, вона йшла цілком спокійно та не робила нічого, що могло спровокувати тварин. Внаслідок інциденту, в неї були лише порвані штани.

Також потерпіла не розуміє, чому пси почали кидатись. Адже вона йшла спокійно під наркотиками чи напідпитку не була.

Окрім того, вона звернулася на "гарячу лінію" міста, де розповіла про інцидент. Там сказали, що прийняли заявку та передадуть її компетентному комунальному підприємству – "Зооконтроль".

Як пише "Наше місто", що оператор, ймовірно, забув про цю подію, адже не передав інформацію "Зооконтролю".

"Сьогодні за графіком у нас був рейд на Червоному Камені. На вулиці Савкіна відловили двох собак. Про цю ситуацію чую вперше. Ніхто не дзвонив",– розповіли у підприємстві.