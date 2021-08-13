В Днепре стартовал фестиваль "БezViz": кто зажигает зрителей

"Все скучали по фестивалю, поскольку в прошлом году из-за карантина пришлось провести его в онлайн-формате. Поэтому в этом году приложили все усилия, чтобы музыкальный праздник прошел на максимум. Также в этот раз несколько экспериментируем с форматами, в частности, сделали ночную сцену, где будут играть многие диджеи. Добавили ряд интересных фотозон, развлекательных локаций, где спонсоры будут раздавать подарки. Так что надеемся, что зрители будут всем довольны", - сказала Мария Гусева, организатор "БezViz Festival".

Со своей стороны соорганизатор фестиваля, организатор фестиваля "FaineМісто" Владимир Пасяка отметил, что этот фестиваль делается для людей.

"Уверен, что такие радостные мгновения останутся в памяти зрителей, и они еще долго будут вспоминать эту музыкальное событие", - добавил он.

Для гостей фестиваля - три сцены, множество активностей, локаций: фудкорт, детская зона с бэбиситенгом, экстрим-парк, развлекательная зона для детей с различными мастер-классами.

В первый день музыкального события зрителей зажигают "Mountain Breeze", "Жадан и Собаки", Kalush, Павел Зибров, Иван Дорн. А также "Heartprints", "DENOI", "Space of variations", Motanka.

"Днепр - украиноцентричный мегаполис. Мы частые гости в городе. Выступать здесь всегда приятно, публика приходит подготовленной, зрители знают на кого пришли, и они с тобой на одной волне, подпевают. На фестивале всем дарим свои сердца", - подчеркнул лидер украинской музыкальной группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан.

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал, что сегодня на фестивале звучит исключительно зажигательная музыка.

"Здесь раскованная обстановка, красивая живая природа, локация - чудная. Фестивали заряжают как артистов, так и зрителей. Поэтому объединяемся, заряжаемся и наслаждаемся музыкой, хорошей атмосферой", - отметил он.

Концертную программу на главной сцене открыла молодая группа "Mountain Breeze".

"Фестивали - это всегда круто. На "БezViz" впервые, и рады здесь выступать, зажигать публику и получать фидбэк. Ощущения и настроение - замечательные", - подчеркнул лидер группы Александр Биляк.

Продлится "БеzViz" три дня. Среди тех, кто выступает 14 августа и 15 августа - Кристина Соловий, "Антитела", "ТНМК", Tommy Ca$h, "Пасть Krokodila", "Epolets" и другие. Подробное расписание всех дней можно посмотреть на официальном сайте.