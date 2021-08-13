У Дніпрі стартував фестиваль "БezViz": хто запалює глядачів

"Усі сумували за фестивалем, оскільки торік через карантин довелося провести його в онлайн-форматі. Тому цього року доклали усіх зусиль, щоб музичне свято пройшло на максимум. Також цього разу дещо експериментуємо з форматами, зокрема, зробили нічну сцену, де гратимуть багато діджеїв. Додали низку цікавих фотозон, розважальних локацій, де спонсори роздаватимуть подарунки. Тож сподіваємося, що глядачі будуть усім задоволені", - сказала Марія Гусева, організаторка "БezViz Festival".

Зі свого боку співорганізатор фестивалю, організатор фестивалю "FaineМісто" Володимир Пасяка зазначив, що цей фестиваль робиться для людей.

"Упевнений, що такі радісні миттєвості закарбуються у пам’яті глядачів, і вони ще довго згадуватимуть цю музичну подію", - додав він.

Для гостей фестивалю - три сцени, безліч активностей, локацій: фудкорт, дитяча зона з бебісітенгом, екстрим-парк, розважальна зона для дітей з різними майстер-класами.

У перший день музичної події глядачів запалюють "Mountain Breeze", "Жадан і Собаки", Kalush, Павло Зібров, Іван Дорн. А також "Heartprints", "DENOI", "Space of variations", Motanka.

"Дніпро - україноцентричний мегаполіс. Ми часті гості у місті. Виступати тут завжди приємно, публіка приходить підготовленою, глядачі знають на кого прийшли, і вони з тобою на одній хвилі, підспівують. На фестивалі усім даруємо свої серця", - підкреслив лідер українського музичного гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан.

Народний артист України Павло Зібров розповів, що сьогодні на фестивалі лунає виключно запальна музика.

"Тут розкута обстановка, гарна жива природа, локація - дивовижна. Фестивалі заряджають як артистів, так і глядачів. Тож єднаймося, заряджаємося і насолоджуємося музикою, доброю атмосферою", - зазначив він.

Концертну програму на головній сцені відкрив молодий гурт "Mountain Breeze".

"Фестивалі - це завжди круто. На "БezViz" вперше, і раді тут виступати, запалювати публіку і отримувати фідбек. Відчуття і настрій - чудові", - наголосив лідер гурту Олександр Біляк.

Триватиме "БеzViz" три дні. Серед тих, хто виступає 14 серпня та 15 серпня - Христина Соловій, "Антитіла", "ТНМК", Tommy Ca$h, "Пасть Krokodila", "Epolets" та інші. Детальний розклад усіх днів можна переглянути на офіційному сайті.