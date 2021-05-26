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В Днепре состоится международная конференция "UkraineInvest Talks: Dnipro"

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Днепр, Среда 26 мая 2021 18:25
В Днепре состоится международная конференция "UkraineInvest Talks: Dnipro" Фото: в Днепре пройдет международная конференция "UkraineInvest Talks: Dnipro" (пресс-служба)
Автор: Styler

27 мая в Днепре пройдет международная конференция "UkraineInvest Talks: Dnipro". Мероприятие станет интерактивной платформой для информирования инвестиционного сообщества о прогрессе реформ и развитии инвестиционного климата Восточной Украины.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Как сказано на сайте ивента, значительное внимание будет уделено возможностям для инвесторов в соответствии с Законом о поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Программа конференции состоит из интерактивных дискуссионных панелей с участием около 50 спикеров. Среди участников "UkraineInvest Talks: Dnipro" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководство Офиса президента Украины.

Также в мероприятии примут участие мэры, представители бизнес-сообщества, международных финансовых организаций и экспертной среды. В частности, мэр Днепра Борис Филатов представит инвестиционные возможности города.

Онлайн-трансляция конференции будет доступна 27 мая в 10:00 по ссылке.

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