У Дніпрі відбудеться міжнародна конференція "UkraineInvest Talks: Dnipro"

27 травня в Дніпрі відбудеться міжнародна конференція "UkraineInvest Talks: Dnipro". Цей захід стане інтерактивною платформою для інформування інвестиційного співтовариства про прогрес реформ і розвитку інвестиційного клімату Східної України.

Про це повідомляють організатори заходу.

Як сказано на сайті івенту, значна увага буде приділена можливостям для інвесторів відповідно до Закону про підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Програма конференції складається з інтерактивних дискусійних панелей за участю близько 50 спікерів. Серед учасників "UkraineInvest Talks: Dnipro" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівництво Офісу президента України.

Також у заході візьмуть участь мери, представники бізнес-спільноти, міжнародних фінансових організацій та експертного середовища. Зокрема, мер Дніпра Борис Філатов представить інвестиційні можливості міста.

Онлайн-трансляція конференції буде доступна 27 травня в 10:00 за посиланням.