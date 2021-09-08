В Днепре состоится "Almaz Group Dnipro Marathon" - первое масштабное беговое событие после карантина

26 сентября в Днепре состоится "Almaz Group Dnipro Marathon". Это уже пятый марафон, который проведут в городе, и в то же время - первый масштабный забег, организованный после карантина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на организаторов.

Вместе с элитой украинского спорта каждый любитель сможет пробежать одну из дистанций: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км. В программе также эстафеты и детские забеги. Призовой фонд марафона составляет 300 тыс. грн.

"Это массовое спортивное событие, по которому все соскучились. Организаторы марафона прилагают все усилия, чтобы мероприятие было проведено с соблюдением норм противоэпидемической защиты", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Он также поблагодарил социально ответственный бизнес за поддержку в организации спортивного события.

Сейчас идет регистрация на участие в пятом днепровском марафоне. Подать заявку можно до 19 сентября (все подробности на официальном сайте: www.dnipromarathon.com). Она является бесплатной для людей пенсионного возраста, лиц с инвалидностью и участников АТО/ООС.

Известно об участии около 3 тыс. бегунов. Это профессиональные легкоатлеты и любители из Украины и других стран, в частности Польши, Литвы, Германии, Израиля, Беларуси и Молдовы. Среди известных спортсменов - первые покорительницы Эвереста из Беларуси и Молдовы, а также много именитых украинских легкоатлетов. Сейчас самому старшему участнику марафона 72 года, младшему - два.

Организаторами "Almaz Group Dnipro Marathon" является Федерация легкой атлетики Днепропетровской области и Общественная организация "Старт Днепр". Мероприятие состоится при содействии Днепровского городского совета в рамках программы Бориса Филатова "Днепр - спортивная столица".

"По сути это будет двухдневный праздник бега. Накануне "Almaz Group Dnipro Marathon", 25 сентября, мы проведем большую выставку для бегунов и выдачу стартовых пакетов. А также breakfast run, где мы разомнемся и познакомимся со всеми желающими - чтобы на следующий день быть хорошо подготовленными к важному старту", - отметила основательница "Dnipro Marathon", президент Федерации легкой атлетики Днепропетровской области и города Днепра Марина Филатова.

Она также отметила, что во время марафона традиционно состоится забег "Миля добра". Благотворительная дистанцию ​​году посвящено сбору средств для 17-летней Ольги Казаковой, которая болеет муковисцидозом.

"Мы не впервые поддерживаем это мероприятие, и это было несколько лет назад. И я очень рад, что мы возвращаемся в этот проект. Наш город меняется, все видят это. Марафон имеет международный статус. Надеюсь, он будет продолжаться, ведь это - хороший резонанс для Украины. Все будут видеть, что именно наш город имеет такие возможности", - сказал основатель"Almaz Group" Алексей Шох.

Маршрут марафона начинается с площади Героев Майдана - Набережной Заводской в ​​сторону Ледовой арены, а также набережной Победы в сторону жилмассива "Победа-3".

Со своей стороны исполнительный директор ОО "Старт Днепр", руководитель проекта Павел Балабанов подчеркнул, что при подготовке марафона немалое внимание будут уделять именно безопасности участников.

Организаторы вместе с мэрией обеспечат медицинское сопровождение участников, питание и воду на трассе (9 пунктов гидратации и питания с 1,5 тыс. литров воды, изотоники, 2 тоннами фруктов и печенья). На беговых локациях будут дежурить 13 карет скорой помощи и 9 экипажей Красного Креста.