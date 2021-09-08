У Дніпрі відбудеться "Almaz Group Dnipro Marathon" - перша масштабна бігова подія після карантинних обмежень

26 вересня у Дніпрі відбудеться "Almaz Group Dnipro Marathon". Це вже п’ятий марафон, який проведуть у місті, та водночас - перший масштабний забіг, організований після карантинних обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на організаторів.

Разом з елітою українського спорту кожен любитель зможе пробігти одну з дистанцій: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км. У програмі також естафети та дитячі забіги. Призовий фонд марафону становить 300 тис. грн.

"Це масова спортивна подія, за якою всі скучили. Організатори марафону докладають усіх зусиль, щоб захід було проведено з дотриманням норм протиепідеміологічного захисту", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Він також подякував соціально відповідальному бізнесу за підтримку в організації спортивної події.

Нині триває реєстрація на участь у п’ятому дніпровському марафоні. Подати заявку можна до 19 вересня (усі подробиці на офіційному сайті: www.dnipromarathon.com). Вона є безкоштовною для людей пенсійного віку, осіб з інвалідністю та учасників АТО/ООС.

Відомо про участь близько 3 тисяч бігунів. Це професійні легкоатлети та любителі з України та інших країн, зокрема Польщі, Литви, Німеччини, Ізраїлю, Білорусі та Молдови. Серед відомих спортсменів – перші підкорювачки Евересту з Білорусі та Молдови, а також багато іменитих українських легкоатлетів. Наразі найстаршому учаснику марафону 72 роки, наймолодшому - два.

Організаторами "Almaz Group Dnipro Marathon" є Федерація легкої атлетики Дніпропетровської області та Громадська організація "Старт Дніпро". Захід відбудеться за сприяння Дніпровської міської ради в рамках програми Бориса Філатова "Дніпро - спортивна столиця".

"По суті це буде дводенне свято бігу. Напередодні "Almaz Group Dnipro Marathon", 25 вересня, ми проведемо велику виставку для бігунів і видавання стартових пакетів. А також breakfast run, де ми розімнемося та познайомимося з усіма охочими - щоб наступного дня бути добре підготовленими до важливого старту", - наголосила засновниця "Dnipro Marathon", президент Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області та міста Дніпра Марина Філатова.

Вона також наголосила, що під час марафону традиційно відбудеться забіг "Миля добра". Благодійну дистанцію цьогоріч присвячено збиранню коштів для 17-річної Ольги Казакової, яка хворіє на муковісцидоз.

"Ми не вперше підтримуємо цей захід, та це було кілька років тому. І я дуже радий, що ми повертаємося у цей проєкт. Наше місто змінюється, усі бачать це. Марафон має міжнародний статус. Сподіваюся, він триватиме, адже це - хороший резонанс для України. Усі бачитимуть, що саме наше місто має такі можливості", – сказав засновник "Almaz Group" Олексій Шох.

Маршрут марафону починається з площі Героїв Майдану - Набережною Заводською в бік Льодової арени, а також Набережною Перемоги в бік житломасиву Перемога-3.

Зі свого боку виконавчий директор ГО "Старт Дніпро", керівник проєкту Павло Балабанов підкреслив, що під час підготовки марафону чималу увагу приділятимуть саме безпеці учасників.

Організатори разом з мерією забезпечать медичний супровід учасників, харчування та воду на трасі (9 пунктів гідратації та харчування з 1,5 тис. літрів води, ізотоніки, 2 тоннами фруктів та печива). На бігових локаціях чергуватимуть 13 карет швидкої допомоги та 9 екіпажів Червоного Хреста.