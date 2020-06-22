В Днепре "Слуги народа" собрались в ресторане за одним столом: нарушили карантин

В одном из ресторанов в центре Днепра были замечены представители партии "Слуга народа", которые нарушили карантин и собрались за одним столом. Заведение закрыли на спецобслуживание, но судя по фотографиям и видео из ресторана "Репортер", за столом присутствовало не менее 7 человек.

По данным местных журналистов, на обед в ресторан "Репортер" по улице Баррикадной, 2 прибыли Давид Арахамия, Александр Корниенко, Максим Бужанский, Александр Трухин, Кирилл Нестеренко, Денис Герман, а также глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник и губернатор Александр Бондаренко. Как сообщают журналисты сайта 49000.com.ua, на обед ждали также и президента Украины Владимира Зеленского. Стол в ресторане накрыли на 15 человек.

Народные депутаты нарушили карантин в Днепре (Фото: 49000.com.ua)

Известно, что обед обошелся представителям "Слуги народа" в 18 тысяч гривен и из основных блюд на выбор в меню были:

Сибас, запеченный с сезонными овощами.

Стейк из цветной капусты с трюфельным соусом.

Телячьи щечки со шпинатом и трюфельным пюре.

Стоит отметить, что согласно правилам карантина в Украине, которые были установлены Кабинетом министров, за одним столом во всех заведениях могут одновременно находиться не более 4 человек.

Представители "Слуги народа" нарушили карантин и собрались в одном из ресторанов Днепра

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский решил оплатить штраф за нарушение карантина без решения суда.

А также рассказывали о том, что известный врач обвинил чиновников и политиков в том, что украинцы перестали соблюдать карантин.