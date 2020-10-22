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У Дніпрі школярка захоплюється фото з відрубаними головами тварин

Дніпро, Четвер 22 жовтня 2020 15:05
У Дніпрі школярка захоплюється фото з відрубаними головами тварин
У Дніпрі школярка робить фото з головами тварин (ілюстративне: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Школярка з Дніпра захоплюється фото з головами тварин, наколотими на гострі предмети

У Дніпрі 15-річна школярка має страшне хобі. Дев'ятикласниця постить в соціальних мережах фото з головами тварин, які наколює на ніж. Якщо кілька днів тому це був кіт, потім курка, то тепер з'явилося "свіже" фото - голови ворони.

Так, в соцмережах викрили неадекватного підлітка. Вона виявилася ученицею 9 класу з міста Дніпро. Повідомляється, що ця тема не нова. З дівчинкою та її батьками розмовляв психолог, але це не завадило появі нової публікації з відрізаною головою птаха.

"Сьогодні вранці я розмовляла зі старим веганом, а зараз ну... ось це у мене вдома, - підписала дівчина моторошне фото з головою птаха і додала - Минулі 3 черепи не так смерділи".

У Дніпрі школярка захоплюється фото з відрубаними головами тварин

Школярка з Дніпра позує з відрубаними головами тварин (скрін: соцмережі)

Про дівчинку відомо, що вона не дуже товариська, поводиться дивно

"За неофіційною інформацією, вона кидалася на батьків з ножем, лежала на Ігрені в лікарні, батьки, ймовірно, в курсі, але нічого не роблять. Дівчинка пішла з однієї школи і перейшла в іншу, як нам сказали за "сімейними обставинами". Сьогодні її не було в школі, вона вже була у відділенні поліції і давала свідчення, вона сказала, що голову кота вона вже знайшла відрубаною і вирішила з нею сфотографуватися, однокласникам вона сказала, що це опудало, людина, яка її фотографувала, так само вже дала свідчення", - розповідають в соцмережах.

У Дніпрі школярка захоплюється фото з відрубаними головами тварин

Те саме скандальне фото з головою кота (соцмережі)

У Дніпрі школярка захоплюється фото з відрубаними головами тварин

У школярки з Дніпра дивні захоплення (фото: соцмережі)

Зазначимо, що школярку поки що не можуть притягнути до відповідальності, бо вона неповнолітня. Раніше її батьки отримали штраф за дії доньки, але за повторне порушення він може бути більше.

Раніше ми писали, що під Запоріжжям зоозахисники викрили цілу банду шкуродерів, які знімали і продавали моторошні відео.

Також повідомлялося, що у Києві помітили цинічного шкуродера. Він труїв і вбивав котів.

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