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У Дніпрі школяр побив вчительку: у жінки все тіло в синцях і гематомах

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Дніпро, П'ятниця 15 жовтня 2021 10:52
У Дніпрі школяр побив вчительку: у жінки все тіло в синцях і гематомах У Дніпрі школяр побив вчительку на уроці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі школяр накинувся з кулаками на вчительку музики за те, що вона хотіла забрати у нього смартфон. Шестикласник грав під час уроку на телефоні та матюкався.

Деталі розповіли у виданні "Наше місто".

У Дніпрі учень шостого класу школи № 94 накинувся на вчительку музики з кулаками. Школяр на уроці грав на мобільному телефоні, їв горіхи та матюкався у відповідь на зауваження. Педагог підійшла до учня і забрала у нього смартфон. У відповідь шестикласник накинувся на вчительку музики з кулаками та сильно її побив.

"Всі руки, грудна клітка і живіт покриті синцями та гематомами, якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла завдати дитина", - розповіла дочка вчительки Ольга Остапенко.

Відомо, що це не перший прояв агресії у підлітка в бік вчителів і дітей. Після інциденту батьки шестикласника нібито вже забрали документи сина зі школи.

Перед педагогом вибачатися за те, що трапилося вони не стали. Зараз у навчальному закладі проводять перевірку і справою зайнялися правоохоронні органи.

"Правоохоронні органи приймуть справедливе рішення про відповідальність батьків за дії їхньої дитини", - розповіла директор школи №94 Євгенія Таран.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом школярі виконали гімн Росії.

А також розповідали про те, що під Запоріжжям батько учня показав, чим годують дітей у школі.

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