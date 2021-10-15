У Дніпрі школяр побив вчительку: у жінки все тіло в синцях і гематомах

У Дніпрі школяр накинувся з кулаками на вчительку музики за те, що вона хотіла забрати у нього смартфон. Шестикласник грав під час уроку на телефоні та матюкався.

У Дніпрі учень шостого класу школи № 94 накинувся на вчительку музики з кулаками. Школяр на уроці грав на мобільному телефоні, їв горіхи та матюкався у відповідь на зауваження. Педагог підійшла до учня і забрала у нього смартфон. У відповідь шестикласник накинувся на вчительку музики з кулаками та сильно її побив.

"Всі руки, грудна клітка і живіт покриті синцями та гематомами, якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла завдати дитина", - розповіла дочка вчительки Ольга Остапенко.

Відомо, що це не перший прояв агресії у підлітка в бік вчителів і дітей. Після інциденту батьки шестикласника нібито вже забрали документи сина зі школи.

Перед педагогом вибачатися за те, що трапилося вони не стали. Зараз у навчальному закладі проводять перевірку і справою зайнялися правоохоронні органи.

"Правоохоронні органи приймуть справедливе рішення про відповідальність батьків за дії їхньої дитини", - розповіла директор школи №94 Євгенія Таран.