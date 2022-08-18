В Днепре СБУ уличила волонтеров в хищении гуманитарки и оружия на миллионы гривен

В ходе следствия правоохранители установили, что двое днепрян организовали преступную схему на хищении гуманитарной помощи из стран ЕС и от отечественных благотворительных организаций в которые, мошенники направляли письма с просьбой о помощи для ВСУ и ТРО.

Полученную гумпомощь воры складывали на арендованных ими складских помещениях. Оттуда они продавали ее на оптовые базы и торговые точки с поддельными листами о списаниях от военных и теробороны.

С начала войны они перепродавали продукты и другую гуманитарную помощь, которая к ним поступала. Сотрудники СБУ вышли на мошенников и изъяли документы по продаже гумпомощи на сумму около 850 тысяч гривен.

Также были изъяты другие документы по продаже боеприпасов и оружия на сумму 2 миллиона гривен. Сейчас воры задержаны и продолжается досудебное расследование, обоим грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

По данным местного издания "Днепр оперативный", этот БФ принадлежит группе криминального авторитета из Днепра Александра Петровского, более известного в криминальном мире по кличке "Нарик".