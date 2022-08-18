UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре СБУ уличила волонтеров в хищении гуманитарки и оружия на миллионы гривен

Фото: в Днепре СБУ уличила волонтеров в хищении гуманитарки и оружия на миллионы гривен (пресс-служба СБУ)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила волонтеров на преступной схеме по хищению гуманитарной помощи на сумму почти миллион гривен и оружия на 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Facebook управление СБ Украины в Днепропетровской области.

В ходе следствия правоохранители установили, что двое днепрян организовали преступную схему на хищении гуманитарной помощи из стран ЕС и от отечественных благотворительных организаций в которые, мошенники направляли письма с просьбой о помощи для ВСУ и ТРО.

Полученную гумпомощь воры складывали на арендованных ими складских помещениях. Оттуда они продавали ее на оптовые базы и торговые точки с поддельными листами о списаниях от военных и теробороны.

С начала войны они перепродавали продукты и другую гуманитарную помощь, которая к ним поступала. Сотрудники СБУ вышли на мошенников и изъяли документы по продаже гумпомощи на сумму около 850 тысяч гривен.

Также были изъяты другие документы по продаже боеприпасов и оружия на сумму 2 миллиона гривен. Сейчас воры задержаны и продолжается досудебное расследование, обоим грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

По данным местного издания "Днепр оперативный", этот БФ принадлежит группе криминального авторитета из Днепра Александра Петровского, более известного в криминальном мире по кличке "Нарик".

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДнепр