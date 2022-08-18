У Дніпрі СБУ викрила волонтерів у розкраданні гуманітарки та зброї на мільйони гривень

В ході слідства правоохоронці встановили, що двоє дніпрян організували злочину схему на розкраданні гуманітарної допомоги з країн ЄС та від вітчизняних благодійних організацій до яких, шахраї направляли листи з проханням про допомогу для ЗСУ та ТРО.

Отриману гумдопомогу злодії складали на орендованих ними складських приміщеннях. Звідти вони продавали її на оптові бази та торговельні точки з підробними листами про списання від військових та тероборони.

З початку війни вони перепродавали продукти та іншу гуманітарну допомогу, що до них надходила. Співробітники СБУ вийшли на шахраїв та вилучили документи з продажі гумдопомоги на суму близько 850 тисяч гривень.

Також були вилучені інші документи з продажі боєприпасів та зброї на суму 2 мільйони гривень. Наразі крадії затримані та триває досудове розслідування, обом загрожує позбавлення волі строком від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

За даними місцевого видання "Дніпро оперативний", цей БФ належить групі кримінального авторитета з Дніпра Олександра Петровського, більш відомого у кримінальному світі на прізвисько "Нарік".