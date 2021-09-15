В Днепре в результате взрыва авто трагически погибла пресс-секретарь ГСЧС: была одной из лучших

Что известно о взрыве

Взрыв произошел возле больницы на проспекте Богдана Хмельницкого около 9 утра. С Дарьей в машине находился ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак. После взрыва машина начала гореть. На место прибыли полицейские и медики, но было уже слишком поздно. Что стало причиной трагедии - неизвестно, но взрыв уже квалифицировали как теракт.

Кем была Дарья Гречищева

В управлении ГСЧС отмечают, что Дарья была одной из лучших сотрудниц. Ее помнят, как доброго и жизнерадостного человека.

"Дарья была одной из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ДСНС. Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ДСНС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления", - написали в ГСЧС.

Сотрудники не могут поверить в то, что Даши больше нет и высказывают свои соболезнования ее смертью.

"Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался в помощи. Как человек Даша была невероятно доброй, общительной, компанейской. Она была надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой", - вспоминают друзья.

Дарья Гречищева погибла в результате взрыва авто (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погибший ветеран АТО Алексей Кавлак (фото: Алексей Кавлак/Facebook)