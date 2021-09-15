У Дніпрі в результаті вибуху авто трагічно загинула прес-секретар ДСНС: була однією з кращих

Що відомо про вибух

Вибух стався біля лікарні на проспекті Богдана Хмельницького близько 9 ранку. З Дариною в машині перебував ветеран АТО, сапер, Олексій Кавлак. Після вибуху машина почала горіти. На місце прибули поліцейські й медики, але було вже занадто пізно. Що стало причиною трагедії - невідомо, але вибух вже кваліфікували як теракт.

Ким була Дарина Гречищева

В управлінні ДСНС зазначають, що Дарина була однією з кращих співробітниць. Її пам'ятають, як добру і життєрадісну людину.

"Дарина була однією з кращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним з найбільш передових, найбільш професійних, потужних серед усіх регіональних прес-служб ДСНС. Як керівник Дарина не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі всіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати та популяризувати гендерний напрямок в роботі свого управління", - написали в ДСНС.

Співробітники не можуть повірити в те, що Даші більше немає і висловлюють свої співчуття її смертю.

"Дарина була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала всім, хто потребував допомоги. Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Вона була надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою", - згадують друзі.

Дар'я Гречищева загинула в результаті вибуху авто (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Загинув Олексій Кавлак (фото: Олексій Кавлак/Facebook)