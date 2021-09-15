В Днепре в результате взрыва авто трагически погибла пресс-секретарь ГСЧС: была одной из лучших
В Днепре 15 сентября взорвался автомобиль Nissan. В нем находилось два человека. Одним из которых была пресс-секретарь ГСЧС Дарья Гречищева.
Об этом сообщает ГСЧС.
Что известно о взрыве
Взрыв произошел возле больницы на проспекте Богдана Хмельницкого около 9 утра. С Дарьей в машине находился ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак. После взрыва машина начала гореть. На место прибыли полицейские и медики, но было уже слишком поздно. Что стало причиной трагедии - неизвестно, но взрыв уже квалифицировали как теракт.
Кем была Дарья Гречищева
В управлении ГСЧС отмечают, что Дарья была одной из лучших сотрудниц. Ее помнят, как доброго и жизнерадостного человека.
"Дарья была одной из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ДСНС. Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ДСНС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления", - написали в ГСЧС.
Сотрудники не могут поверить в то, что Даши больше нет и высказывают свои соболезнования ее смертью.
"Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался в помощи. Как человек Даша была невероятно доброй, общительной, компанейской. Она была надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой", - вспоминают друзья.
Дарья Гречищева погибла в результате взрыва авто (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Погибший ветеран АТО Алексей Кавлак (фото: Алексей Кавлак/Facebook)
Напомним, что под Днепром погиб подросток, вдохнувший газ из баллона.