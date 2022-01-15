В Днепре ребенок съел палочку от Chupa Chups: была в теле 10 дней (фото)

В Днепре в больницу обратились родители ребенка, который съел палочку от конфеты Chupa Chups. Отмечается, что естественным путем она не вышла.
Об этом рассказали на странице детского эндоскопического центра Днепра в Facebook Наталья Щудро.
Кроме того, палочка пробыла в теле ребенка 10 дней.
Когда родители поняли, что ребенок съел конфету вместе с палочкой, сразу обратились к семейному врачу. Однако тот сказал просто подождать.
Однако чуда не случилось и палочка оставалась в организме малыша. После повторного обращения к медикам, предложили новый вариант.
Родителям предложили сделать диагностическую гастроскопию. Поэтому палочку вытянули, она имела длину 8 сантиметров.
В Днепре ребенок съел палочку от конфеты Chupa Chups (facebook.com/groups/Дитячий эндоскопический центр)
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