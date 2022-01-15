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В Днепре ребенок съел палочку от Chupa Chups: была в теле 10 дней (фото)

Автор: Татьяна Самарук

В Днепре в больницу обратились родители ребенка, который съел палочку от конфеты Chupa Chups. Отмечается, что естественным путем она не вышла.

Об этом рассказали на странице детского эндоскопического центра Днепра в Facebook Наталья Щудро.

Кроме того, палочка пробыла в теле ребенка 10 дней.

Когда родители поняли, что ребенок съел конфету вместе с палочкой, сразу обратились к семейному врачу. Однако тот сказал просто подождать.

Однако чуда не случилось и палочка оставалась в организме малыша. После повторного обращения к медикам, предложили новый вариант.

Родителям предложили сделать диагностическую гастроскопию. Поэтому палочку вытянули, она имела длину 8 сантиметров.

В Днепре ребенок съел палочку от конфеты Chupa Chups (facebook.com/groups/Дитячий эндоскопический центр)

Ранее мы сообщали, что в Харькове из-за опасной игрушки младенцу провели сложную операцию.

Также мы писали, что во Львове 5-летней девочке провели сложнейшую операцию и вернули способность ходить.

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