В Днепре ребенок получил травму головы в аквапарке: разгорелся жуткий скандал

Мама не успела даже переодеться

По словам женщины, они успели только прийти в аквапарк на жилмассиве Победа в Днепре. Ее 9-летний сын не впервые посещал аквапарк и правила поведения знает. Мама едва успела переодеться, а 9-летний Тимофей успел один раз съехать с горки.

"Все произошло на моих глазах. Мой сын съезжал с детской горки в бассейн. В это время другой мальчик перелазил через ограждение бассейна, не удержался и упал Тимофею на голову. Все это происходило возле поста девочки-инструктора в желтой футболке", - рассказала женщина.

Она увидела залитое кровью лицо своего сына и потребовала немедленно оказать медицинскую помощь. Администратор, по словам Кулаковой, вела себя неуверенно, но отвела мальчика в медпункт. Именно повела – ребенка с разбитой головой и подозрением на черепно-мозговую травму. Скорая помощь ехала в аквапарк более 40 минут, а в это время мальчика рвало прямо на пол.

В аквапарке заявили, что пострадавшие сами во всем виноваты

Сотрудники аквапарка заявили, что мама сама виновата, она должна была следить за своим ребенком. Вернуть деньги за посещение или оплатить медуслуги они сначала отказались.

"Деньги за посещение аквапарка мне вернули. Нет, не предлагали вернуть. Я кричала и требовала вернуть, принесли. Нет, компенсации не предлагали, так как "вы сами виноваты". И мне было предложено следить за своим сыном. Так я и следила, и я сразу увидела залитое кровью лицо Тимоши. И вывела его с бассейна", - добавила женщина.

Медики госпитализировали мальчика в детскую нейрохирургию областной детской больницы на Космической. И уже там рану ребенку обработали, зашили, сделали рентген и анализы. У Тимофея обнаружили сотрясение мозга и ушиб ключицы.

Помощь Тимофею оказали уже в больнице

Администрация аквапарка предложила компенсацию после выноса истории в соцсети

Как рассказала Кулакова, после публикации истории на Facebook, с ней связались из администрации аквапарка и предложили возместить чеки на лечение – если они есть в наличии, выписка из больницы и рецепты.

Позже она сообщила, что в аквапарке начали распространять неправдивую информацию о том, что помощь и возмещение было предложено сразу. Однако, Кулакова уточнила, что ей позвонили через пару часов после публикации в соцсетях.

Что говорят в Аквапарке

На странице заведения в Facebook указано, что неприятная ситуация произошла из-за несоблюдения детьми правил безопасности.

"Один ребенок вышел из горки в неположенном месте, перелез через забор, который специально установлен, чтобы не допустить таких ситуаций. Мальчик упал на Тимофея, который в тот момент спускался с соседней горки. Обоим детям сразу была оказана первая медицинская помощь в медпункте Аквапарка и вызвана скорая помощь, которая, к сожалению, ехала очень долго. Нам очень неприятно, что у Анастасии остались такие плохие впечатления от посещения нашего аквапарка, но нам также очень неприятно, что в этой ситуации Анастасия пытается переложить ответственность именно на аквапарк, несмотря на то, что именно родители несут ответственность за своих детей. Нам также неприятно, что Анастасия пытается сделать виноватыми инструкторов, хотя в данной ситуации все произошло в доли секунды, а потому инструкторы не смогли бы предотвратить случившееся", - сказано в сообщении.

Также в аквапарке указали, что все, что они могли сделать в данной ситуации – это оказать первую помощь, вызвать медиков, вернуть стоимость билетов и предложить оплатить лечение.

На странице аквапарка было размещено виде с камер наблюдения, где видно, что один ребенок выехал из трубы, а второй в это время перелез через ограждение и упал ему на голову.