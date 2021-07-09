У Дніпрі дитина отримала травму голови в аквапарку: розгорівся моторошний скандал

Мама не встигла навіть переодягнутися

За словами жінки, вони встигли тільки прийти в аквапарк на житловому масиві Перемога в Дніпрі. Її 9-річний син не вперше відвідував аквапарк і правила поведінки знає. Мама ледь встигла переодягнутися, а 9-річний Тимофій встиг один раз з'їхати з гірки.

"Все сталося на моїх очах. Мій син з'їжджав з дитячої гірки в басейн. В цей час інший хлопчик перелазив через огорожу басейну, не втримався і впав Тимофію на голову. Все це відбувалося біля поста дівчинки-інструктора в жовтій футболці", - розповіла жінка.

Вона побачила залите кров'ю обличчя свого сина і почала вимагати негайно надати медичну допомогу. Адміністратор, за словами Кулакової, поводилася невпевнено, але відвела хлопчика в медпункт. Саме повела - дитину з розбитою головою і підозрою на черепно-мозкову травму. Швидка допомога їхала в аквапарк понад 40 хвилин, а в цей час хлопчика рвало прямо на підлогу.

В аквапарку заявили, що постраждалі самі у всьому винні

Співробітники аквапарку заявили, що мама сама винна, вона повинна була стежити за своєю дитиною. Повернути гроші за відвідування або оплатити медпослуги вони спочатку відмовилися.

"Гроші за відвідування аквапарку мені повернули. Ні, не пропонували повернути. Я кричала і вимагала повернути, принесли. Ні, компенсації не пропонували, оскільки "ви самі винні". І мені було запропоновано стежити за своїм сином. Так я і стежила, і я відразу побачила залите кров'ю обличчя Тимоші. І вивела його з басейну", - додала жінка.

Медики госпіталізували хлопчика в дитячу нейрохірургію обласної дитячої лікарні на Космічній. І вже там рану дитині обробили, зашили, зробили рентген і аналізи. У Тимофія виявили струс мозку і забій ключиці.

Допомогу Тимофію надали вже в лікарні

Адміністрація аквапарку запропонувала компенсацію після виносу історії в соцмережі

Як розповіла Кулакова, після публікації історії на Facebook, з нею зв'язалися з адміністрації аквапарку і запропонували відшкодувати чеки на лікування – якщо вони є в наявності, виписка з лікарні та рецепти.

Пізніше вона повідомила, що в аквапарку почали поширювати неправдиву інформацію про те, що допомога і відшкодування було запропоновано відразу. Однак, Кулакова уточнила, що їй подзвонили через пару годин після публікації в соцмережах.

Що кажуть в аквапарку

На сторінці закладу в Facebook зазначено, що неприємна ситуація сталася через недотримання дітьми правил безпеки.

"Одна дитина вийшла з гірки в недозволеному місці, перелізла через паркан, який спеціально встановлений, щоб не допустити таких ситуацій. Хлопчик впав на Тимофія, який в той момент спускався з сусідньої гірки. Обом дітям відразу була надана перша медична допомога в медпункті аквапарку і викликана швидка допомога, яка, на жаль, їхала дуже довго. Нам дуже неприємно, що в Анастасії залишилися такі погані враження від відвідування нашого аквапарку, але нам також дуже неприємно, що в цій ситуації Анастасія намагається перекласти відповідальність саме на аквапарк, попри на те, що саме батьки несуть відповідальність за своїх дітей. Нам також неприємно, що Анастасія намагається зробити винуватими інструкторів, хоча в даній ситуації все сталося в частки секунди, а тому інструктори не змогли б запобігти тому, що трапилося", - сказано в повідомленні.

Також в аквапарку вказали, що все, що вони могли зробити в даній ситуації – це надати першу допомогу, викликати медиків, повернути вартість квитків і запропонувати оплатити лікування.

На сторінці аквапарку було розміщено відео з камер спостереження, де видно, що одна дитина виїхала з труби, а друга в цей час перелізла через огорожу і впала йому на голову.