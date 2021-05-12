В Днепре пройдет Кубок Европы по триатлону в рамках десятого Dnipro triathlon fest

"Все наши земляки уже соскучились по большим спортивным мероприятиям. Для Днепра этот фестиваль также большая честь. Ведь мы имеем большие амбиции - в частности, это касается звания спортивной столицы. Проведение этапа Кубка Европы по триатлону является очень важным для города. Фактически это мероприятие мирового уровня", - отметил мэр Днепра Борис Филатов во время пресс-конференции 12 мая.

Организаторами мероприятия являются городской совет Днепра, Федерация триатлона Днепропетровской области совместно с общественной организацией "Старт Днепр" - при поддержке Министерства молодежи и спорта, Международного и Европейского триатлонного союза, Федерации триатлона Украины и при содействии муниципальной программы "Днепр - спортивная столица".

"Очень важно проводить такие соревнования, чтобы для всего мира показать гостеприимство нашего города. Это также имеет влияние и на экономическую составляющую, популяризацию спорта. Мы сейчас в новых реалиях, поэтому будем четко придерживаться их требований. Санитарно-гигиенические нормы действительно будут беспрецедентны", - сказала основательница ОО "Старт Днепр", соорганизатор Dnipro triathlon fest Марина Филатова.

Она добавила, что уникальность этих соревнований в Днепре - общая как для элитных, так и для непрофессиональных спортсменов трасса. Также именно велодорожку площадки для соревнований называют одной из самых интересных в Европе.

Напомним, уже в четвертый раз в Днепре вместе с Dnipro Triathlon Fest для любителей будут проходить Кубок Европы среди профессионалов-2021 Dnipro ETU Sprint Triathlon European Cup и Кубок Европы среди юниоров - 2021 Dnipro ETU Junior Triathlon European Cup.

Среди профессиональных спортсменов Кубка Европы сейчас ожидают представителей из 26 стран. В частности, это участники из Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, США, Бельгии, Люксембурга, Австрии, Великобритании, Чили, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Турции, Венгрии, Эстонии и даже Таити.

Среди них много выдающихся спортсменов - участников Олимпийских игр, призеров Кубка мира и чемпионов Европы.

"Это обусловлено тем, что наш старт - рейтинговый. То есть спортсмены, выступающие на этом этапе, получают очки для мирового рейтинга - европейский и олимпийский. В дальнейшем это позволяет участвовать в этапах Кубка мира и мировых чемпионатах. Поэтому это очень важно", - пояснил вице-президент Федерации триатлона Украины, председатель Федерации триатлона Днепра и Днепропетровской области Сергей Лысов.

Также впервые в рамках фестиваля будет проведен чемпионат Украины по триатлону в командной гонке среди любителей. В то же время из-за пандемии коронавируса организаторы решили отказаться от проведения Детской триатлонной лиги.

Гонки этапа Кубка Европы будут проходить на спринтерской дистанции. Это плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5 км. Такие же расстояния предусмотрели и для любительской гонки. Олимпийская дистанция будет вдвое длиннее.

Титульным спонсором соревнований выступил Торговый дом "Агроальянс".

"Замечательно, что Dnipro triathlon fest проходит в нашем городе на постоянной основе. Благодарим организаторов за возможность стать титульным спонсором этих соревнований. Желаем всем больших побед - в спорте и профессиональной жизни", - сказал представитель спонсора Сергей Мальцев.

Глава ОО "Старт Днепр" и директор Dnipro triathlon fest Павел Балабанов также отметил, что инфраструктура в Днепре восстанавливается и развивается - как легкоатлетическая, так и гребная.