У Дніпрі пройде Кубок Європи з триатлону в рамках десятого Dnipro triathlon fest

"Усі наші земляки вже скучили за великими спортивними заходами. Для Дніпра цей фестиваль також велика честь. Адже ми маємо великі амбіції - зокрема, це стосується звання спортивної столиці. Проведення етапу Кубка Європи з триатлону є дуже важливим для міста. Фактично це - захід світового рівня", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов під час прес-конференції 12 травня.

Організаторами заходу є міська рада Дніпра, Федерація триатлону Дніпропетровської області разом з громадською організацією "Старт Дніпро" - за підтримки Міністерства молоді та спорту, Міжнародного та Європейського триатлонного союзу, Федерації триатлону України та за сприяння муніципальної програми "Дніпро - спортивна столиця".

"Дуже важливо проводити такі змагання, аби для всього світу показати гостинність нашого міста. Це також має вплив і на економічну складову, популяризацію спорту. Ми зараз у нових реаліях, тож будемо чітко дотримуватися їхніх вимог. Санітарно-гігієнічні норми дійсно будуть безпрецедентні", - сказала засновниця ГО "Старт Дніпро", співорганізаторка Dnipro triathlon fest Марина Філатова.

Вона додала, що унікальність цих змагань у Дніпрі - спільна як для елітних, так і для непрофесійних спортсменів траса. Також саме велоділянку майданчика для змагань називають однією з найцікавіших у Європі.

Нагадаємо, уже вчетверте в Дніпрі разом з Dnipro Triathlon Fest для любителів проходитимуть Кубок Європи серед професіоналів - 2021 Dnipro ETU Sprint Triathlon European Cup та Кубок Європи серед юніорів - 2021 Dnipro ETU Junior Triathlon European Cup.

Серед професійних спортсменів Кубка Європи наразі очікують представників з 26 країн. Зокрема, це учасники з Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Швейцарії, США, Бельгії, Люксембургу, Австрії, Великобританії, Чилі, Норвегії, Нідерландів, Португалії, Туреччини, Угорщини, Естонії та навіть Таїті.

Серед них багато видатних спортсменів - учасників Олімпійських ігор, призерів Кубка світу та чемпіонів Європи.

"Це обумовлено тим, що наш старт - рейтинговий. Тобто спортсмени, котрі виступають на цьому етапі, отримують очки для світового рейтингу – європейський та олімпійський. Надалі це дозволяє брати участь в етапах Кубка світу та світових чемпіонатах. Тож це дуже важливо", - пояснив віцепрезидент Федерації триатлону України, голова Федерації триатлону Дніпра та Дніпропетровської області Сергій Лисов.

Також уперше в рамках фестивалю буде проведено чемпіонат України з триатлону у командній гонці серед любителів. Водночас через пандемію коронавірусу організатори вирішили відмовитися від проведення дитячої триатлонної ліги.

Гонки етапу Кубка Європи проходитимуть на спринтерській дистанції. Це плавання - 750 м, велогонка - 20 км, біг - 5 км. Такі ж відстані передбачили і для любительської гонки. Олімпійська дистанція буде вдвічі довшою.

Титульним спонсором змагань виступив торговий дім "Агроальянс".

"Чудово, що Dnipro triathlon fest проходить у нашому місті на постійній основі. Дякуємо організаторам за можливість стати титульним спонсором цих змагань. Бажаємо всім великих перемог - у спорті та професійному житті", - сказав представник спонсора Сергій Мальцев.

Очільник ГО "Старт Дніпро" та директор Dnipro triathlon fest Павло Балабанов також наголосив, що інфраструктура у Дніпрі відновлюється та розвивається - як легкоатлетична, так і гребна.