ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Днепре провели конференцию от Всеукраинской ассоциации гидов

Новина українською → Дніпро, Пятница 26 февраля 2021 08:43
В Днепре провели конференцию от Всеукраинской ассоциации гидов Фото: во время конференции (пресс-служба)
Автор: Styler

В Днепре провели онлайн-конференцию от Всеукраинской ассоциации гидов "Путешествия выходного дня: экскурсионный туризм сезона 2021". На это мероприятие зарегистрировалось более ста человек со всей страны.

Об этом сообщает Туристический информационный центр.

"Туристический информационный центр имеет на сегодня передовые позиции. В этом году будем улучшать деятельность. Мы заявляем, что наш город экскурсионный и стоит посещения", - сообщила начальница Туристического информационного центра Ольга Стасенко.

Девять гидов из Днепра и один из региона получили сертификаты от ассоциации.

Сертификат от Всеукраинской ассоциации гидов дает возможность экскурсоводам стать в государственный реестр туристических гидов и подавать экскурсионные маршруты на конкурсы, в частности европейские.

"Мы долго шли к тому, чтобы Днепр смог стать крупным игроком во всеукраинском туристическом кругу", - добавила официальный представитель Днепровского отделения Всеукраинской ассоциации гидов отметила Ольга Филь.

Напомним, ранее проект освещения бульвара искусств на улице Короленко в Днепре стал победителем ежегодного конкурса светового дизайна LIT Awards, глобальной премии инновационных проектов в области светового дизайна. Днепр одержал ее среди конкурсантов из более чем сорока стран-участниц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Отдых в Украине Днепр туризм
LITE
Зима прощаться не хочет: в какие области вернется холод и дожди со снегом
Зима прощаться не хочет: в какие области вернется холод и дожди со снегом