У Дніпрі провели конференцію від Всеукраїнської асоціації гідів

У Дніпрі провели онлайн-конференцію від Всеукраїнської асоціації гідів "Подорожі вихідного дня: екскурсійний туризм сезону 2021". На цей захід зареєструвалося понад сто людей з усієї країни.

Про це повідомляє Туристичний інформаційний центр.

"Туристичний інформаційний центр має на сьогодні передові позиції. Цьогоріч покращуватимемо діяльність. Ми заявляємо, що наше місто туристичне та варте відвідування", - повідомила начальниця Туристичного інформаційного центру Ольга Стасенко.

Дев’ять гідів з Дніпра та один з регіону отримали сертифікати від асоціації.

Сертифікат від Всеукраїнської асоціації гідів дає можливість екскурсоводам стати до державного реєстру туристичних гідів і подавати екскурсійні маршрути на конкурси, зокрема європейські.

"Ми довго йшли до того, щоб Дніпро зміг стати великим гравцем у всеукраїнському туристичному колі", - додала офіційний представник Дніпровського осередку Всеукраїнської асоціації гідів зазначила Ольга Філь.