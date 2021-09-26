В Днепре продолжается 5-й Almaz Group Dnipro Marathon: что известно

В Днепре продолжается 5-й Almaz Group Dnipro Marathon. Марафон собрал более 3 тыс. участников из Украины, Германии, Израиля, Литвы, Беларуси, Молдовы, Великобритании и Канады.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

"Мы рады снова видеть друг друга. Во время каждого марафона я говорю те же слова: пожалуйста, берегите здоровье, руки, ноги. Пожалуйста, без травматизма. И всем - легких ног", - сказал мэр Днепра Борис Филатова, обращаясь к бегунам.

Трасса 5-го юбилейного марафона начинается с площади Героев Майдана - в сторону Ледовой арены, а дальше по Набережной Заводской, а также в направлении жилмассива Победа-3 - Набережной Победы. Кроме марафонского забега в 42 км, участники будут преодолевать дистанции в 21 км, 10 км, 5 км.

В течение дня стартует также "Миля добра", эстафеты и детские забеги.

Легкоатлетов обеспечивают питанием и водой. Подготовили 9 пунктов гидратации, 1,5 тыс. литров воды, изотоники, а также 2 тонны фруктов и печенья.

Самый старший легкоатлет-73-летний днепрянин Евгений Вихарев. Три года назад он впервые покорил полную марафонскую дистанцию.

Самый молодой участник в возрасте в 2,5 месяца вместе с родителями "возьмет" дистанцию в 100 метров.

Кроме того, на маршруте трассы будут дежурить 13 карет скорой помощи и 9 экипажей Красного Креста.