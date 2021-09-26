У Дніпрі триває 5-й Almaz Group Dnipro Marathon: що відомо

У Дніпрі триває 5-й Almaz Group Dnipro Marathon. Марафон зібрав більше ніж 3 тис. учасників з України, Німеччини, Ізраїлю, Литви, Білорусі, Молдови, Великобританії та Канади.

Про це повідомляє прес-служба організаторів.

"Ми раді знову бачити одне одного. Під час кожного марафону я кажу ті самі слова: будь ласка, бережіть здоров’я, руки, ноги. Будь ласка, без травматизму. І усім - легких ніг", - сказав мер Дніпра Борис Філатова, звертаючись до бігунів.

Траса 5-го ювілейного марафону починається з площі Героїв Майдану - у бік Льодової арени, а далі Набережною Заводською, а також в напрямку житломасиву Перемога-3 - Набережною Перемоги. Крім марафонського забігу у 42 км, учасники долатимуть дистанції у 21 км, 10 км, 5 км.

Упродовж дня стартує також "Миля добра", естафети та дитячі забіги.

Легкоатлетів забезпечують харчуванням та водою. Підготували 9 пунктів гідратації, 1,5 тис. літрів води, ізотоніки, а також 2 тонни фруктів та печива.

Найстарший легкоатлет - 73-річний дніпрянин Євген Віхарєв. Три роки тому він уперше підкорив повну марафонську дистанцію.

Наймолодший учасник віком у 2,5 місяці разом з батьками "візьме" дистанцію у 100 метрів.

Крім того, на маршруті траси чергуватимуть 13 карет швидкої допомоги та 9 екіпажів Червоного Хреста.